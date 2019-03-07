К 8 Марта пассажирок подмосковных автобусов поздравят российские звезды
Поздравить женщин с наступающим 8 Марта поспешили российские звезды и политики. В подмосковных автобусах уже с 6 марта начали звучать поздравления от жителей региона, политиков и звезд российской эстрады. Крутить аудиоролики будут до 8 марта.
В акции «Весна в Мострансавто» приняли участие Валерий Меладзе, Стас Михайлов, Леонид Агутин, Максим Покровский. А Дмитрий Маликов и футболист Александр Мостовой записали видеопоздравления.
Звезды признались женщинам в любви и пожелали море цветов, причем не только в праздничный день, а круглый год. Это без сомнения поднимет настроение всем представительницам прекрасной половины человечества.
Кстати, к теплым словам присоединились политики и местные жители, которые являются пассажирами данных маршрутов.
В «Мострансавто» подсчитали, что за два дня теплые слова услышат более одного миллиона женщин, которые пользуются автобусами в Волоколамске, Можайске, Химках, Долгопрудном, Электростали, Наро-Фоминске и Балашихе, сообщает телеканал «360».
Сайт kp.ru подготовил путеводитель, чем заняться в праздничный день. Для прекрасной половины приготовлено немало развлечений. В нашем обзоре - куда сходить в Москве на 8 марта 2019 года
ИСТОЧНИК KP.RU