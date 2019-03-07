2019-03-07T12:15:09+03:00
Общество

Накануне 8 Марта Москва станет в пробках

О заторах столичных водителей предупредили в ЦОДД
Елена АКИМОВА
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7 марта столичные автомобилисты встанут в пробку раньше обычного7 марта столичные автомобилисты встанут в пробку раньше обычногоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Накануне праздничного дня и выходных столичные водители окажутся запертыми в длинных пробках. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы дали неутешительный прогноз: на дорогах 7 марта будут сильные заторы. Лучше подумать о пробках заранее и пересесть на общественный транспорт

Особенно напряженно будет во второй половине дня. Встанут магистрали, которые ведут из столицы в область. К тем, кто возвращается домой присоединятся москвичи, которые спешат отправиться на выходные за город.

Вокруг цветочных рынков и торговых центов тоже ожидается настоящий коллапс. Мужчины будут пытаться припарковаться, чтобы успеть купить букет для прекрасной половины, а многие сразу после работы отправятся за покупками по магазинам.

Час-пик сегодня начнется раньше из-за сокращенного рабочего дня. Если вы все таки приехали с утра на работу на авто, то покидать парковку не рекомендуют до 20:00, сообщает телеканал «360».

Кстати, в подмосковных автобусах уже с 6 марта начали звучать поздравления от жителей региона, политиков и звезд российской эстрады. Крутить аудиоролики будут до 8 марта.

А в пятницу, 8 марта, поезда Московского центрального кольца (МЦК) будут курсировать по графику выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Такие изменения сделаны для удобства пассажиров, которые отправятся на праздничные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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