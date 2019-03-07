На 8 марта в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

СЕГОДНЯ 13:38 2019-03-07T13:43:09+03:00

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На пятницу, 8 марта, в Москве и Московской области продлен режим «желтый» уровень погодной опасности. Это связано с сильными порывами ветра, которые могут достигать 15 метров в секунду, и с гололедом. Об этом сообщили в Гидромецентре России.

В ночь на пятницу в регионе ожидается облачная погода, небольшие осадки, местами умеренные. По области возможен гололед и гололедица. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Столбики термометров в Москве покажут до -4 градусов, по области – до -7, пишет сетевое издание m24.ru.

Отмечается, что днем погода останется примерно такой же, и порывистый ветер сохранится.

Добавим, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен на территории почти всего Центрального федерального округа, кроме Тверской, Владимирской и Тульской областей, пишет РИАМО.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

ИСТОЧНИК KP.RU