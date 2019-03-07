Путин обсудил с Совбезом усиление разведывательной деятельности у границ России

СЕГОДНЯ 13:48 2019-03-07T13:48:33+03:00

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Президент России Владимир Путин провел в четверг, 7 марта, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. На нем, как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, поднимались вопросы социального и экономического развития страны.

"Кроме того состоялся обмен мнениями в связи с возрастающей интенсивностью военно-разведывательной деятельности иностранных государств у границ Российской Федерации", - отметил он.

Песков также добавил, что в ходе заседания обсуждалась ситуация в Сирии. В частности, основное внимание было уделено положению дел с лагерем беженцев Эр-Рукбан.

Глава государства Владимир Путин, как накануне списал сайт kp.ru, подводя 6 марта итоги деятельности Федеральной службы разведки за минувший год, отметил снижение преступлений террористической направленности в последние годы. За десять лет этот показатель, по словам президента, сократился многократно – с 997 до 9 в прошлом году. Он также сообщил, что за 2018 года в стране было предотвращено 20 терактов и разоблачено 129 иностранных кадровых шпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU