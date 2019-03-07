Пользователи Рунета предпочитают 8 Марта путешествовать внутри страны
Российский интернет сервис MAPS.ME в ходе опроса установил, что треть опрошенных (32%) запланировала путешествие на длинные выходные в честь 8 Марта. При этом 88% респондентов будут заниматься организацией этого самостоятельно, 37% допускают, что решение отправиться в поездки будет принято спонтанно.
Из той категории, кто намерен точно отправиться путешествовать, каждый второй опрошенный поедет с семьей, 37% намерены поехать в компании своей второй половины, четверть респондентов (26%) – с друзьями. Поехать отдыхать в одиночку планирует 6%.
Кроме того, установлено, что 84% опрошенных отправятся в путешествие по просторам нашей страны, и только 16% - собираются за границу. Что касается бюджета путешествия, половина из опрошенных россиян намерены потратить на это более 20 тыс. рублей. Максимальная сумма, которую готовы потратить на проведение уик-энда, составляет от 40 тыс. до 60 тыс. рублей.
В опросе приложения приняли участие 3100 пользователей Рунета.
Ранее сайт kp.ru писал о том, как провести в Москве время на предстоящих праздничных выходных.
ИСТОЧНИК KP.RU