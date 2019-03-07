2019-03-07T14:39:02+03:00
Общество

Пользователи Рунета предпочитают 8 Марта путешествовать внутри страны

Приложение MAPS.ME выяснило, куда поедут россияне в трехдневные выходные и сколько готовы потратить на это
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Россияне на предстоящих праздничных выходных намерены отправиться путешествовать по странеРоссияне на предстоящих праздничных выходных намерены отправиться путешествовать по странеФото: Юлия СМИРНОВА
Изменить размер текста:

Российский интернет сервис MAPS.ME в ходе опроса установил, что треть опрошенных (32%) запланировала путешествие на длинные выходные в честь 8 Марта. При этом 88% респондентов будут заниматься организацией этого самостоятельно, 37% допускают, что решение отправиться в поездки будет принято спонтанно.

Из той категории, кто намерен точно отправиться путешествовать, каждый второй опрошенный поедет с семьей, 37% намерены поехать в компании своей второй половины, четверть респондентов (26%) – с друзьями. Поехать отдыхать в одиночку планирует 6%.

Кроме того, установлено, что 84% опрошенных отправятся в путешествие по просторам нашей страны, и только 16% - собираются за границу. Что касается бюджета путешествия, половина из опрошенных россиян намерены потратить на это более 20 тыс. рублей. Максимальная сумма, которую готовы потратить на проведение уик-энда, составляет от 40 тыс. до 60 тыс. рублей.

В опросе приложения приняли участие 3100 пользователей Рунета.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как провести в Москве время на предстоящих праздничных выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин обсудил с Совбезом усиление разведывательной деятельности у границ России
На 8 марта в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
Накануне 8 Марта Москва станет в пробках
К 8 Марта пассажирок подмосковных автобусов поздравят российские звезды
Пенсионерка погибла при пожаре в Подмосковье
В Подмосковье покупатель спас магазин от ограбления
8 марта МЦК будет работать по графику выходного дня
В Москве глава управы района Выхино-Жулебино покинул свой пост
Россия разрабатывает новейшие военные спутники-разведчики
В Москве с 8 по 10 марта ограничат продажу алкоголя
Восемнадцать московских парков подготовили праздничную программу на 8 марта
ФСИН опровергла слухи об ожоге у Кокорина после процедуры в «Бутырке»
«Уральские авиалинии» открывают два новых прямых рейса во Францию
В мартовские праздники парковка в Москве будет работать бесплатно
В Москве возле станции метро «Выхино» столкнулись два автобуса
Более 5 тысяч родителей сдали ЕГЭ в Подмосковье
В Гидрометцентре рассказали, когда в Подмосковье сойдет снег
Движение поездов на участке «Внуково-Солнечная» ограничили из-за повреждения контактного провода