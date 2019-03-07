Подмосковные врачи спасли годовалого ребенка, подавившегося монетой
Годовалого ребенка, который подавился монеткой, спасли специалисты Щелковской районной больницы №2. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава.
Малыш поступил в больницу с симптомами удушья. При обследовании медики обнаружили у него в области шеи инородное тело. Врачи экстренно удалили предмет, в результате, оказалось, что это была монета номиналом 50 копеек.
Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев поблагодарил щелковских врачей за своевременную помощь ребенку.
«Врачи Щелковской районной больницы с помощью медицинских инструментов извлекли инородное тело, препятствующее дыханию, и фактически спасли ребенка. Благодарю коллег за профессионализм и желаю малышу крепкого здоровья», — цитирует министра интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Он добавил, что маленький пациент уже выписан домой, сейчас он уже хорошо себя чувствует, передает сайт argumenti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU