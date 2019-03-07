2019-03-07T16:42:47+03:00
Происшествия

Подмосковные врачи спасли годовалого ребенка, подавившегося монетой

Сейчас малыш чувствует себя хорошо, его уже выписали из больницы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье врачи спасли ребенка от удушьяВ Подмосковье врачи спасли ребенка от удушьяФото: Александр ГЛУЗ
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Годовалого ребенка, который подавился монеткой, спасли специалисты Щелковской районной больницы №2. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Малыш поступил в больницу с симптомами удушья. При обследовании медики обнаружили у него в области шеи инородное тело. Врачи экстренно удалили предмет, в результате, оказалось, что это была монета номиналом 50 копеек.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев поблагодарил щелковских врачей за своевременную помощь ребенку.

«Врачи Щелковской районной больницы с помощью медицинских инструментов извлекли инородное тело, препятствующее дыханию, и фактически спасли ребенка. Благодарю коллег за профессионализм и желаю малышу крепкого здоровья», — цитирует министра интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Он добавил, что маленький пациент уже выписан домой, сейчас он уже хорошо себя чувствует, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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