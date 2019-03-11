В Подмосковье мошенники набрали кредитов на посторонних людей

СЕГОДНЯ 17:52 2019-03-11T17:52:37+03:00

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В Подмосковье сотрудники полиции задержали молодого человеку и девушку, которые получили почти полтора миллиона рублей, набрав кредитов на посторонних людей. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД. В полиции добавили, что девушка использовала свое служебное положение, чтобы завладеть личными данными третьих лиц.

«Девушка, являясь сотрудницей одного из сетевых магазинов, заключала договоры на получение потребительских микрозаймов для приобретения электронной техники для своего знакомого, использовав при этом персональные данные третьих лиц. Злоумышленники подозреваются в причастности к 16 эпизодам аналогичной противоправной деятельности», - цитирует сообщение пресс-службы интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В ведомстве добавили, что общая сумма ущерба составила 1,4 миллиона рублей.

Сообщается, что задержанными оказались 20-летняя жительница Астраханской области и 28-летний житель Иркутской области. В отношении них заведено уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования. В настоящее время девушка находится под подпиской о невыезде, а молодой человек отправлен под арест.

ИСТОЧНИК KP.RU