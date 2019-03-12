2019-03-12T14:13:56+03:00
Москва

Столичных водителей предупреждают о гололедице

В городе ожидаются небольшие осадки
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Москвичей предупредили о гололедеМосквичей предупредили о гололедеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Москве во вторник, 12 марта, ожидаются небольшие осадки и гололедица. Столичных водителей просят быть осторожнее на дорогах и соблюдать дистанцию. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного комплекса города.

«На улице -2 С, облачно. Днем ожидается похолодание до -3 С, переменная облачность, небольшие осадки. Будьте внимательны и осторожны на дорогах», - цитирует сообщение ведомства сетевое издание m24.ru.

Добавим, что в городе продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности. Это связано с сильными порывами ветра, которые достигают 15 метров в секунду, пишет сайт РИАМО.

Со среды, 13 марта, в Москве резкое ухудшение погоды. Днем в городе температура воздуха опустится до нуля градусов. А ночью похолодает до минус девяти. Как отметили в центре погоды «Фобос», причиной похолодания станет вторжение балтийского циклона.

При этом в конце текущей недели вновь вернется теплая погода. В выходные ожидается до девяти градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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