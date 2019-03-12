2019-03-12T18:05:14+03:00
Происшествия

В Подмосковье два мигранта ограбили таксиста и скрылись на его авто

Полиции удалось задержать преступников
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция задержала грабителейПолиция задержала грабителейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотрудники полиции задержали в Подмосковье двух мигрантов, которые ограбили таксиста и ранили его ножом. Как сообщили в пресс-службе областного главка МВД, инцидент произошел на улице Шмидта в Щелково. Преступники обратились к мужчине и попросили отвезти их во Фрязино.

«Во время движения правонарушители потребовали остановиться около въезда в гаражно-строительный кооператив, после чего нанесли водителю несколько ножевых ранений, похитили мобильный телефон, денежные средства, завладели его автомашиной и скрылись в неизвестном направлении. Общая сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

С места происшествия таксиста госпитализировали. А самих грабителей удалось задержать благодаря операции «Перехват». Преступниками оказались два уроженца ближнего зарубежья в возрасте 25 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело. Оба обвиняемых помещены под арест, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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