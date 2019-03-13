2019-03-13T13:49:27+03:00
Москва

В лесопарках Москвы проведут бесплатные экскурсии

Горожанам расскажут о птицах, насекомых и растениях столицы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В московских парках пройдут бесплатные экскурсииВ московских парках пройдут бесплатные экскурсииФото: Алиса ТИТКО
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В Москве весной пройдут бесплатные экскурсии по лесопарковым зонам. Они состоятся в рамках специальной программы Мосприроды «Звуки весеннего леса», которая стартует 15 марта и продлится до середины мая.

Первые экскурсии пройдут на природных территориях «Кузьминки-Люблино», «Долина реки Сетунь» и «Москворецкий». Их будут проводить не просто экскурсоводы, а орнитологи, зоологи, биологи и энтомологи Мосприроды, передает РИАМО.

Отмечается, что во время прогулок по паркам горожане смогут послушать пение птиц. В частности, в столичных лесопарках водятся большие синицы, поползни, пищухи и скворцы. А экскурсоводы, тем временем, расскажут интересные факты не только о пернатых, но и о растениях, насекомых.

Аналогичные экскурсии пройдут этой весной в парке "Покровское-Стрешнево", Битцевском лесу и на природной территории "Серебряный бор. Продолжительность прогулки составит 60 минут, а численность группы не будет превышать 30 человек, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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