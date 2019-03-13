Синоптики рассказали, когда в московском регионе стает вновь выпавший снег

СЕГОДНЯ 15:07 2019-03-13T15:07:05+03:00

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Столицу накрыло снегопадами. Не успели жители расстроиться, что землю снова припорошило снегом 12 марта, как новый осадки. 13 марта снег идет с самого утра, накрывая новые районы.

Синоптики подбадривают москвичей, расстраиваться не стоит, так как новый снег задержится не на долго. Уже к воскресенью от него не останется и следа.

- К утру 13 марта высота снежного покрова в Москве на ВДНХ составила 23 см, на Балчуге — 17 см, в Тушино — 35 см. Но положительные температуры, которые скоро установятся в столице, поспособствуют тому, что от снега не останется и следа, - сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал «Метеоновости».

Ранее синоптики рассказали, когда в Москву придет климатическая весна. Как заверила главный специалист ГидрометцентраРоссии Марина Макарова, случится это только в конце марта, поэтому еще «рано расслабляться».По словам метеоролога, 1 марта начинается календарная весна, по сути же, это зимний месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU