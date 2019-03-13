В Подмосковье молодого мужчину сбила электричка

СЕГОДНЯ 17:37 2019-03-13T17:37:04+03:00

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В Подмосковье рядом с железнодорожной станцией «Сергиев Посад» погиб молодой мужчина. Пешеход попал под электропоезд и умер от полученных травм до приезда врачей «скорой помощи». Инцидент произошел в среду, 13 марта, в 14:40. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Мужчина шел вдоль путей. Машинист подавал упреждающие сигналы, но он не среагировал и был смертельно травмирован проходящим электропоездом», - цитирует сообщение Управления интернет издание «Подмосковье сегодня».

Как сообщили очевидцы, мужчина переходил железнодорожные пути по настилу со стороны домика дежурного перед приближающимся поездом и не успел отойти.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники прибыли сотрудники транспортной полиции. Специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU