2019-03-13T17:37:04+03:00
Происшествия

В Подмосковье молодого мужчину сбила электричка

Пешеход погиб на месте происшествия
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье под колесами электрички погиб мужчинаВ Подмосковье под колесами электрички погиб мужчинаФото: Александр ГЛУЗ
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В Подмосковье рядом с железнодорожной станцией «Сергиев Посад» погиб молодой мужчина. Пешеход попал под электропоезд и умер от полученных травм до приезда врачей «скорой помощи». Инцидент произошел в среду, 13 марта, в 14:40. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Мужчина шел вдоль путей. Машинист подавал упреждающие сигналы, но он не среагировал и был смертельно травмирован проходящим электропоездом», - цитирует сообщение Управления интернет издание «Подмосковье сегодня».

Как сообщили очевидцы, мужчина переходил железнодорожные пути по настилу со стороны домика дежурного перед приближающимся поездом и не успел отойти.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники прибыли сотрудники транспортной полиции. Специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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