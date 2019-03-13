Собянин: "Во время зимней уборки города "Жилищники" сработали в целом неплохо"

СЕГОДНЯ 20:49 2019-03-13T20:49:21+03:00

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Сегодня, 13 марта, мэр Сергей Собянин в прямом эфире телеканала «ТВ Центр» отвечает на вопросы москвичей. Свои сообщения желающие могли отправить заранее на специальной странице портала правительства города (mos.ru). По традиции, кроме письменных вопросов, принимались еще и видео-вопросы. К своему письму можно было прикрепить фото и видео.

Напомним, в прошлом году Собянин пять раз отвечал на вопросы жителей – в январе, апреле, мае, июне и декабре. При этом обсуждались такие важные темы, как строительство метро, платные парковки, выборы, чемпионат мира по футболу, новый наземный транспорт и реновация.

Обычно накануне эфира мэр получает от горожан несколько тысяч обращений. Ответы звучат примерно на 40 основных вопросов. Сегодня первый вопрос был о работе коммунальных служб зимой.

- За последние годы мы провели революцию в сфере ЖКХ, особенно в том, что касается зимнего сезона, - сказал Сергей Собянин. - Мы перевели эксплуатацию дорог и дворов на систему государственных организаций. Раньше содержанием городских улиц занимались подрядчики, которые возникали из неоткуда и менялись каждый год, найти их потом было сложно. Сейчас в городе создана мощная система, в которой более 100 тысяч сотрудников коммунальных служб. Мы каждый год шаг за шагом двигаемся к тому, чтобы система работала максимально качественно, без сбоев.

Мэр напомнил, что в столице проводится мониторинг уборки улиц с помощью обращений горожан на портал "Наш город" (gorod.mos.ru), видеокамер, ведомственного контроля.

- Конечно, мы извлекаем уроки из прошлых зим, - сказал Собянин. - Погода проводит экзамен для коммунальных служб. Считаю, что "Жилищники" сработали в целом неплохо. Но это ещё не значит, что нужно успокаиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU