Собянин: "Национальный космический центр дополним целой системой технопарков"

СЕГОДНЯ 21:44 2019-03-13T21:44:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 13 марта, мэр Сергей Собянин в прямом эфире телеканала «ТВ Центр» ответил на вопросы москвичей. Жителей интересовали зимняя уборка города, благоустройство улиц и дворов, открытие новых поликлиник. Во время эфира мэр сообщил и о выполнении поручения президента Владимира Путина по созданию в Москве Национального космического центра. Напомним, ранее Путин дал такое поручение в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.

- В Москве сосредоточено креативное ядро космической отрасли, которое сегодня разбросано по десяткам разных предприятий, многие из которых находятся не в лучших помещениях и условиях, - сказал Сергей Собянин. - Создание Национального космического центра, создание хороших условий для работы, концентрация на одной площадке придадут отрасли большей эффективности. И закрепят за Москвой статус центра научно-космических разработок.

Мэр напомнил, что на космическую отрасль в Москве работают 50 тысяч человек - конструкторские бюро, заводы, институты. При этом, по его словам, в столице будут открываться не только места для самих работников, корпораций и их подразделений.

- Вокруг центра создадим целую систему технопарков, в которых будут работать малые, средние инновационные предприятия, которые смогут взаимодействовать друг с другом и дополнять госкорпорации и компании, - заявил Сергей Собянин.

ИСТОЧНИК KP.RU