Первых пациентов медцентр в Новой Москве примет уже в этом году

13 Март 22:50 2019-03-13T22:50:52+03:00

В нем жители смогут лечиться по полисам ОМС

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Сегодня, 13 марта, мэр Сергей Собянин в прямом эфире телеканала «ТВ Центр» ответил на вопросы горожан. В частности, речь шла о новом медицинском центре в Коммунарке на присоединённых территориях столицы.

- Первая очередь будет закончена в конце этого года, вторая очередь в конце следующего года, - сказал Сергей Собянин. - Это будет первоклассная клиника, сделанная по самым современным стандартам на основе самых лучших технологий.

По его словам, уже несколько десятилетий в Москве не открывали новых медицинских центров такого масштаба.

- Мы строим один из крупнейших медицинских центров в стране, который будет оказывать медицинскую помощь не только для жителей новой Москвы, - добавил Собянин.

Напомним, в Коммунарке сейчас строится крупнейшая в городе больница с родильным домом. На площади 159 тысяч квадратных метров разместят десять корпусов с общим операционным блоком и конференц-залом.

Больница рассчитана на 1016 коек. В ней будет многопрофильный блок для взрослых пациентов, инфекционный блок, подстанция скорой помощи, а также инженерно-технический пункт. На крыше обустроят вертолетную площадку. А в родильном доме на 130 коек появится детский стационар.

В больничных палатах можно будет лечиться от неврологических, онкологических, гинекологических, урологических болезней. Пациентов будут принимать также в офтальмологическом отделении, отделении общей и гнойной хирургии. В кабинетах врачи проведут общетерапевтические обследования.

Строительство огромного комплекса разделено на две очереди. Первая - блок корпусов для взрослых на площади 87,6 тысяч квадратных метров. Вторая очередь - блок корпусов для детей на площади 71,5 тысячи квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU