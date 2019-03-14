В Москве по программе реновации расселяют 50 домов

СЕГОДНЯ 12:38 2019-03-14T12:38:13+03:00

С начала года в новые квартиры переехали более 1000 человек

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В Москве жителям 50 определенных под снос домов выделили жилье по программе реновации. Более тысячи человек уже перебрались в новые квартиры. Кроме того к началу марта принято уже 292 заявления на докупку дополнительных жилых метров. Об этом сообщили пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«В настоящее время в рамках программы реновации ведется заселение 33 стартовых домов, в которые могут въехать жители 50 сносимых пятиэтажек», – цитирует слова руководителя департамента градостроительной политики города Сергея Левкина РИАМО.

Он уточнил, что на сегодняшний день уже полностью расселены шесть старых домов и четыре из них снесены. Благодаря этому в городе появляются новые площадки под строительство домов для следующей волны реновации.

Напомним, программа расселения из старых пятиэтажек была запущена в 2017 году. Благодаря ей 350 тысяч московских семей, то есть более 1 миллиона человек, переедут в новые квартиры с отделкой комфорт-класса. В программу реновации включены более 5 тысяч домов, пишет сетевое издание m24.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU