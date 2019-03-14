Воздух в столице прогрелся на 8 градусов за три часа

СЕГОДНЯ 14:45 2019-03-14T14:45:16+03:00

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Четверг, 14 марта, радует москвичей приятной погодой. День ясный и солнечный, ветра почти не ощущается и столбик термометра постепенно ползет вверх. За три часа температура возросла на целых восемь градусов. И хотя столбик термометра остановился на минусовой отметке, но это значительно теплее, чем было утром.

В 6 часов утра синоптики зафиксировали температуру в 10,2 градуса мороза, а уже к 9 утра она составляла всего минус 2,5 градуса. Рекордное потепление сигнализирует о приближающейся весне. Каждый день будет все теплее и теплее и к концу марта температура может прогреться уже о +15 градусов. А вот снег с московском регионе полностью стает только к первым числам апреля, такой прогноз для газеты «Известия» сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Несмотря на кажущуюся весну, ждать ее раньше конца марта не стоит. В Гидрометцентре предупреждают, что 1 марта началась календарная весна, по сути же, это зимний месяц. Конечно, надо ждать еще и морозов, и холодной погоды. Рано расслабляться, зима продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU