2019-03-14T14:45:16+03:00
Общество

Воздух в столице прогрелся на 8 градусов за три часа

Синоптики прогнозируют, что к концу месяца дневная температура будет доходить до +15 градусов
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Постепенно в столицу приходит веснаПостепенно в столицу приходит веснаФото: Виктор ДРАЧЕВ
Изменить размер текста:

Четверг, 14 марта, радует москвичей приятной погодой. День ясный и солнечный, ветра почти не ощущается и столбик термометра постепенно ползет вверх. За три часа температура возросла на целых восемь градусов. И хотя столбик термометра остановился на минусовой отметке, но это значительно теплее, чем было утром.

В 6 часов утра синоптики зафиксировали температуру в 10,2 градуса мороза, а уже к 9 утра она составляла всего минус 2,5 градуса. Рекордное потепление сигнализирует о приближающейся весне. Каждый день будет все теплее и теплее и к концу марта температура может прогреться уже о +15 градусов. А вот снег с московском регионе полностью стает только к первым числам апреля, такой прогноз для газеты «Известия» сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Несмотря на кажущуюся весну, ждать ее раньше конца марта не стоит. В Гидрометцентре предупреждают, что 1 марта началась календарная весна, по сути же, это зимний месяц. Конечно, надо ждать еще и морозов, и холодной погоды. Рано расслабляться, зима продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве у безработной женщины похитили 20 млн рублей
В Москве по программе реновации расселяют 50 домов
Первых пациентов медцентр в Новой Москве примет уже в этом году
Собянин: "Национальный космический центр дополним целой системой технопарков"
Программу благоустройства "Мой район" составляют по заявкам москвичей
Собянин: "Во время зимней уборки города "Жилищники" сработали в целом неплохо"
В Подмосковье молодого мужчину сбила электричка
Синоптики рассказали, когда в московском регионе стает вновь выпавший снег
В лесопарках Москвы проведут бесплатные экскурсии
В Подмосковье два мигранта ограбили таксиста и скрылись на его авто
Столичных водителей предупреждают о гололедице
В Подмосковье мошенники набрали кредитов на посторонних людей
В восьми московских кинотеатрах бесплатно покажут мультфильмы