2019-03-14T17:53:06+03:00
Москва

Около 220 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

34% из них признаны здоровыми
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Жители Подмосковья проходят диспансеризациюЖители Подмосковья проходят диспансеризациюФото: Евгения ГУСЕВА
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В рамках диспансеризации свое здоровье с начала года проверили порядка 220 тысяч жителей Подмосковья. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«С начала 2019 года в Московской области ежегодную диспансеризацию прошли 218 тысяч человек, что составляет 16% от годового плана», - цитирует главу ведомства Дмитрия Матвеева интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что среди прошедших диспансеризацию более 75 тысяч человек (34%) признаны практически здоровыми. Еще у 30 тысяч человек (14%) найдены факторы риска развития хронических заболеваний. А вот у 113 тысяч (52%) выявлены заболевания, которые требуют диспансерного лечения или оказания специализированной медицинской помощи.

«Диспансеризация позволяет узнать всю необходимую информацию о состоянии здоровья, выявить на ранней стадии различные заболевания и оперативно начать лечение», - подчеркнул Матвеев.

Добавим, что по прогнозам специалистов, всего в 2019 году диспансеризацию пройдут порядка 1,36 миллиона человек, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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