2019-03-15T13:00:21+03:00
Общество

Собянин посоветовал москвичам не экспериментировать с оплатой парковок

Мэр напомнил, что заплатить придется в любом случае, даже если снять номера и пристегнуть машины друг к другу
Елена АКИМОВА
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Собянин призвал москвичей не экспериментировать с оплатой парковкиСобянин призвал москвичей не экспериментировать с оплатой парковкиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Столичный градоначальник Сергей Собянин напомнил жителям и гостям столицы, что не стоит экспериментировать с оплатой парковки. Заплатит за стоянку своего транспортного средства все равно придется. Об этом мэр написал в своем блоге.

Сергей Собянин подчеркнул, что платная стоянка – это не способ пополнения бюджета, а рычаг регулирования трафика машин. Если отметить сборы, то наступит настоящий транспортный коллапс, причем еще хуже, чем водители наблюдали до введения платежей.

Кстати, градоначальник в курсе всех хитрых уловок автомобилистов, лишь бы сэкономить. Снять номера, закрыть их тряпочкой, листом бумаги или замазать снегом – это не работает. Равно, как и новый способ, когда водители пристегивают авто друг к другу.

«Во-первых, это вызывает вполне оправданное негодование законопослушных автомобилистов. А, во-вторых, "хитрецов" эвакуируют по решению антитеррористической комиссии. То же произойдет и с пристегнутыми друг к другу машинами. Советую не экспериментировать, – написал мэр.

С 9 января в Москве увеличились штрафы за неоплату парковки. Теперь водителю придется заплатить 5000 рублей. Но даже это не останавливает автомобилистов, решивших сэкономить стоимость парковки, сообщает сетевое издание m24.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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