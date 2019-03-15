2019-03-15T17:45:22+03:00
Происшествия

В Подмосковье мужчина молодой человек украл из банкомата 50 тысяч

Но воспользоваться деньгами ему не удалось, преступника задержали
Елена АКИМОВА
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В Подмосковье полицейские задержали парня, который ограбил банкоматВ Подмосковье полицейские задержали парня, который ограбил банкоматФото: Александр ГЛУЗ
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В Химках полицейские задержали молодого человека, который ограбил банкомат на Юбилейном проспекте. Парень умудрился вытащить из терминала 50 тысяч рублей и потратить деньги, но не успел.

В полицию о случившемся сообщил представитель кредитной организации. Он рассказал, что в банкомате недосчитались денег. Вскоре нашелся и вор. Им оказался 26-летний житель Москвы. Отпираться он не стал и дал признательные показания.

Теперь ему придется отвечать за кражу, в отношении него возбудили уголовное дело. Наказанием может стать заключение на 10 лет, сообщает портал Подмосковье сегодня.

Недавно в Кемеровской области осудили бывшего сотрудника банка, укравшего из банкомата более 1,5 миллиона рублей. Мужчина сделал это вместе с коллегой. Они просто вскрыли терминал ключом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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