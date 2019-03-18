2019-03-18T12:21:02+03:00
Москва

Новая Рублево-Архангельская линия метро протянется на 17 километров

Она соединит Большую кольцевую линию с Арбатско-Покровской
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве появится новая линия метроВ Москве появится новая линия метроФото: Михаил ФРОЛОВ
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Участок новой Рублево-Архангельской ветки московского метро соединит Большую кольцевую линию метро и Арбатско-Покровскую. Новый тоннель пройдет от станции «Улица Народного Ополчения» до «Строгино». Об этом говорится в пресс-службе столичного департамента строительства.

«На сегодняшний день уже одобрен проект планировки участка (Рублево-Архангельской – ред.) линии от станции «Шелепиха» до станции «Строгино», - цитирует главу департамента строительства Андрея Бочкарева РИАМО.

В перспективе планируется продлить линию на запад столицы за МКАД.

Кроме того Бочкарев добавил, что Большая кольцевая линия метро строится так, чтобы в будущем к ней можно было с легкостью присоединить дополнительные радиусы, например, Рублево-Архангельскую ветку на станции «Улица Народного Ополчения» или Коммунарскую линию на станции «Улица Новаторов», передает сетевое издание m24.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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