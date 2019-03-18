В Подмосковье подросток выжил после падения с 11 этажа

СЕГОДНЯ 14:56 2019-03-18T14:56:33+03:00

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В подмосковном Красногорске произошел несчастный случай — 17-летний молодой человек выпал из окна одиннадцатого этажа. К счастью, подросток остался жив. Инцидент произошел на Ильинском бульваре в микрорайоне Павшинская пойма. Об этом рассказали в областном управлении полиции.

Сообщается, что юноша упал на припаркованный под окнами автомобиль, и скорее всего, именно это спасло ему жизнь. 17-летнего подростка экстренно госпитализировали с места происшествия с различными травмами. В настоящее время он находится под наблюдением врачей. Подробностей о самочувствии молодого человека не сообщается, пишет интернет издание «Подмосковье сегодня».

По факту происшествия сотрудники полиции начали проверку. Им предстоит установить, при каких обстоятельствах подросток выпал из окна, и что предшествовало инциденту, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU