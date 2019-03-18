2019-03-18T16:47:08+03:00
Происшествия

В Подмосковье сразу две школы эвакуировали из-за сообщения о минировании

Тревога, как выяснилось позже, была ложная
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Полицейские искали взрывное устройство сразу в двух школах подмосковных ЛюберецПолицейские искали взрывное устройство сразу в двух школах подмосковных ЛюберецФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В подмосковных Люберцах сразу две школы в понедельник, 18 марта, прервали занятия из-за звонка о минировании. Тревожный сигнал поступил на телефон экстренных служб. Звонивший указал, что под угрозой школа №9 и №7. Из-за этого было решено приостановить занятия, а всех учеников и учителей эвакуировали.

Часть учащихся отправили в школу № 5, других в школу № 20. Сотрудники полиции перекрыли дорогу рядом со школой и провели проверку помещения, но информация не подтвердилась. Теперь стражам порядка предстоит вычислить телефонных террористов. За подобные шутки полагает не только крупный штраф, но и серьезная ответственность.

Кстати, только за март это уже не первый случай. На прошлой неделе звонивший сообщил о минировании школы № 9 и гимназия № 20. Все учебные заведения находятся рядом, сообщает сайт Dni.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Подмосковье подросток выжил после падения с 11 этажа
Новая Рублево-Архангельская линия метро протянется на 17 километров
Тушканчики проснулись после зимней спячки в Московском зоопарке
В Подмосковье мужчина украл из банкомата 50 тысяч
Собянин посоветовал москвичам не экспериментировать с оплатой парковок
Около 220 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
В Москве у безработной женщины похитили 20 млн рублей
Воздух в столице прогрелся на 8 градусов за три часа
В Москве по программе реновации расселяют 50 домов
Первых пациентов медцентр в Новой Москве примет уже в этом году
Собянин: "Национальный космический центр дополним целой системой технопарков"
Программу благоустройства "Мой район" составляют по заявкам москвичей
Собянин: "Во время зимней уборки города "Жилищники" сработали в целом неплохо"
В Подмосковье молодого мужчину сбила электричка
Синоптики рассказали, когда в московском регионе стает вновь выпавший снег
В лесопарках Москвы проведут бесплатные экскурсии
В Подмосковье два мигранта ограбили таксиста и скрылись на его авто
Столичных водителей предупреждают о гололедице
В Подмосковье мошенники набрали кредитов на посторонних людей
В восьми московских кинотеатрах бесплатно покажут мультфильмы