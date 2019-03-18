В Подмосковье сразу две школы эвакуировали из-за сообщения о минировании

СЕГОДНЯ 16:47 2019-03-18T16:47:08+03:00

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В подмосковных Люберцах сразу две школы в понедельник, 18 марта, прервали занятия из-за звонка о минировании. Тревожный сигнал поступил на телефон экстренных служб. Звонивший указал, что под угрозой школа №9 и №7. Из-за этого было решено приостановить занятия, а всех учеников и учителей эвакуировали.

Часть учащихся отправили в школу № 5, других в школу № 20. Сотрудники полиции перекрыли дорогу рядом со школой и провели проверку помещения, но информация не подтвердилась. Теперь стражам порядка предстоит вычислить телефонных террористов. За подобные шутки полагает не только крупный штраф, но и серьезная ответственность.

Кстати, только за март это уже не первый случай. На прошлой неделе звонивший сообщил о минировании школы № 9 и гимназия № 20. Все учебные заведения находятся рядом, сообщает сайт Dni.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU