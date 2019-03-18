В Москве зафиксировали самый теплый день весны

СЕГОДНЯ 17:34 2019-03-18T17:34:26+03:00

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Рабочий понедельник, 18 марта, стал рекордсменом среди самых теплых дней весны. С календарного начала месяца таких пока еще было немного, но сегодня столбики термометров поднялись до +7 градусов. Такие показатели зафиксировали в 15:00 на метеостанции ВДНХ.

Скорее всего, до конца недели данные рекорд будет побит, и москвичи порадуются более высокой температуре воздуха. Например, предыдущий рекорд теплоты принадлежал 9 марта, тогда показатели составили +6,5 градусов.

Синоптики прогнозируют, что вся неделя будет теплой. В ночные часы температура воздуха будет колебаться от минусовых до плюсовых показателей: -3…+2..., а днем воздух прогреется до плюс семи градусов тепла. Это превысит климатическую норму, пишет газета «Известия».

Весна в Москве, да и вообще в средней полосе, в 2019 году будет ранней. Таким греющим душу прогнозом порадовал руководитель Росгидромета Максим Яковенко. Собственно, две недели календарной весны уже прошли, и по средней температуре они были на 2,3 градуса теплее, чем положено по климатическим нормам.

ИСТОЧНИК KP.RU