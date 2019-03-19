2019-03-19T13:50:32+03:00
Москва

Столичным водителям рекомендуют пока не переходить на летнюю резину

Специалисты просят дождаться прихода климатической весны
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Москвичам пока не рекомендуют менять резинуМосквичам пока не рекомендуют менять резинуФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Московским водителям рекомендуется пока оставить на машинах зимние шины, и подождать пока в городе установится стабильная погода и плюсовая температура. С таким заявлением выступили в Центре организации дорожного движения столицы (ЦОДД).

«В Москву пришла календарная весна и установилась солнечная погода, однако, по прогнозам синоптиков, климатическая весна придет в Московский регион не раньше середины апреля. Мы рекомендуем менять (зимние — прим. ред.) на летние шины только после того, как прекратятся перепады температуры между отрицательными и положительными значениями в ночные и утренние часы и установится стабильная плюсовая температура», - цитирует сотрудника пресс-службы ЦОДД РИАМО.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день, температура воздуха ночью опускается до минусовых значений, из-за чего по утрам возможно образование гололедицы.

Добавим, что хотя по прогнозам метеорологов, климатическая весна в город придет лишь в апреле, после потепления с 17 марта в Москве началось активное таяние снега. Сейчас в городе еще лежат двадцатисантиметровые сугробы, однако синоптики предсказывают их скорое исчезновение, передает сетевое издание m24.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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