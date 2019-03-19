2019-03-19T15:09:18+03:00
Происшествия

Серийного автоугонщика задержали в Подмосковье

Мужчина похитил две иномарки
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция задержала серийного автоугонщикаПолиция задержала серийного автоугонщикаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотрудники полиции задержали в подмосковном Чехове серийного автовора. Мужчина подозревается в угоне двух иномарок. Материальный ущерб от его действий оценивается более чем в миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

«Злоумышленник в ночное время, используя отвертку, повредил замки и похитил два автомобиля иностранного производства, припаркованных возле домов в Чехове. Общая сумма ущерба составила более 1,2 миллиона рублей», - цитирует начальника пресс-службы ведомства Татьяну Петрову интернет издание «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что угонщинка задержали в гараже, расположенном на улице Маркова. Им оказался 33-летний ранее судимый мигрант из ближнего зарубежья. В настоящее время мужчина отправлен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело, полиция проверяет причастность угонщика к другим аналогичным инцидентам, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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