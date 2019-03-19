В Москве построят восемь новых станций метро до конца года
До конца года власти Москвы планируют открыть для пассажиров 8 новых станций метрополитена. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
Совсем скоро на карте городской подземки появятся 4 новые станции Сокольнической линии. Красная ветка будет продлена от "Саларьево" до "Столбово".
Кроме того, планируется завершить строительство первого участка новой Некрасовской ветки. Он соединит станции "Косино" и "Некрасовка" на востоке Москвы. Другие шесть станций этой линии откроются для пассажиров в начале следующего года.
Также Бочкарев отметил, что в прошлом году в московском метро открыли рекордное количество станций - 17. Для сравнения в Советском Союзе, лишь однажды запустили 13 станций за один год.
Напомним, ранее сайт Kp.ru писал о том, где будут расположены новые станции метро, как они будут выглядеть и когда будут введены в эксплуатацию.
ИСТОЧНИК KP.RU