В Москве бизнесмена осудили на 2,5 года за гибель 12 человек
Московский предприниматель Аламбек Тогузаков приговорен к двум с половиной годам колонии по уголовному делу о пожаре в швейной мастерской. Трагедия, произошедшая еще в 2016 году, унесла жизни 12 человек.
Бизнесмена осудили сразу по двум статьям: за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель двух или более лиц и за организацию незаконного пребывания иностранных граждан в России. Следствию удалось установить, что Тогузаков в 2015-2016 годах занимался изготовлением подушек в помещениях, не отвечающих правилам безопасности. Кроме того, предприниматель в этот период взял незаконно на работу двух нелегальных мигрантов, пишет сайт «Свободная пресса».
В рамках расследования за эти годы было проведено 32 судебных экспертизы, результаты которых подтвердили обоснованность всех предъявленных бизнесмену обвинений. Кроме того, в ходе разбирательства мужчина сам полностью признал свою вину в полном объеме, передает сайт argumenti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU