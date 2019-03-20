В Подмосковье найден тайник с 35 кг взрывчатки и 100 гранатометами

СЕГОДНЯ 11:54 2019-03-20T11:54:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи и сотрудники ФСБ РОФ обнаружили в Московской области «тайник киллера». Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Она добавила, что оружие было изъято.

По словам Петренко, боеприпасы из тайника были изъяты в рамках уголовного дела в отношении членов преступной группы, действовавшей в столичном регионе в 90-х и 2000-х годах. Всего полиция обнаружила и конфисковала 36 килограммов взрывчатки, два самодельных взрывных устройства, еще около 100 гранатометов, автоматов, винтовок, пистолетов и гранат, а также 15 тысяч патронов и запасных частей к оружию, передает сайт телеканала «Звезда».

Следователи отмечают, что на счету преступной группы многочисленные похищения и убийства людей, вымогательства и рейдерские захваты московских предприятий. При этом в СК РФ сообщили, что не могут раскрыть более подробные детали преступлений, чтобы не навредить следствию.

Добавим, что в рамках уголовного дела были задержаны соучастники преступлений, в том числе два киллера, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Тридцать шесть кило взрывчатки, гранатометы и автоматы банды убийц нашли в Подмосковье.Большой арсенал оружия банды убийц и похитителей, действовавшей в 1990-х и 2000-х годах, нашли в Подмосковье, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU