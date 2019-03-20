2019-03-20T11:54:50+03:00
Происшествия

В Подмосковье найден тайник с 35 кг взрывчатки и 100 гранатометами

Стражи порядка изъяли боеприпасы и арестовали киллеров [видео]
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Полиция изъяла боеприпасы и арестовала обвиняемыхПолиция изъяла боеприпасы и арестовала обвиняемыхФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Следователи и сотрудники ФСБ РОФ обнаружили в Московской области «тайник киллера». Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Она добавила, что оружие было изъято.

По словам Петренко, боеприпасы из тайника были изъяты в рамках уголовного дела в отношении членов преступной группы, действовавшей в столичном регионе в 90-х и 2000-х годах. Всего полиция обнаружила и конфисковала 36 килограммов взрывчатки, два самодельных взрывных устройства, еще около 100 гранатометов, автоматов, винтовок, пистолетов и гранат, а также 15 тысяч патронов и запасных частей к оружию, передает сайт телеканала «Звезда».

Следователи отмечают, что на счету преступной группы многочисленные похищения и убийства людей, вымогательства и рейдерские захваты московских предприятий. При этом в СК РФ сообщили, что не могут раскрыть более подробные детали преступлений, чтобы не навредить следствию.

Добавим, что в рамках уголовного дела были задержаны соучастники преступлений, в том числе два киллера, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Тридцать шесть кило взрывчатки, гранатометы и автоматы банды убийц нашли в Подмосковье.Большой арсенал оружия банды убийц и похитителей, действовавшей в 1990-х и 2000-х годах, нашли в Подмосковье, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве бизнесмена осудили на 2,5 года за гибель 12 человек
В Москве построят восемь новых станций метро до конца года
Серийного автоугонщика задержали в Подмосковье
Столичным водителям рекомендуют пока не переходить на летнюю резину
В Москве зафиксировали самый теплый день весны
В Подмосковье сразу две школы эвакуировали из-за сообщения о минировании
В Подмосковье подросток выжил после падения с 11 этажа
Новая Рублево-Архангельская линия метро протянется на 17 километров
Тушканчики проснулись после зимней спячки в Московском зоопарке
В Подмосковье мужчина украл из банкомата 50 тысяч
Собянин посоветовал москвичам не экспериментировать с оплатой парковок
Около 220 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
В Москве у безработной женщины похитили 20 млн рублей
Воздух в столице прогрелся на 8 градусов за три часа
В Москве по программе реновации расселяют 50 домов
Первых пациентов медцентр в Новой Москве примет уже в этом году
Собянин: "Национальный космический центр дополним целой системой технопарков"
Программу благоустройства "Мой район" составляют по заявкам москвичей
Собянин: "Во время зимней уборки города "Жилищники" сработали в целом неплохо"
В Подмосковье молодого мужчину сбила электричка
Синоптики рассказали, когда в московском регионе стает вновь выпавший снег
В лесопарках Москвы проведут бесплатные экскурсии
В Подмосковье два мигранта ограбили таксиста и скрылись на его авто
Столичных водителей предупреждают о гололедице
В Подмосковье мошенники набрали кредитов на посторонних людей
В восьми московских кинотеатрах бесплатно покажут мультфильмы