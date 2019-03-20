В московском метро установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда
На всех станция столичного метро появились терминалы бесконтактной оплаты проезда. Теперь, чтобы попасть в подземку не обязательно покупать проездной, можно просто расплатиться картой или телефоном.
В зависимости от популярности станций в вестибюлях установили один или два терминала с возможностью бесконтактной оплаты. Однако уже к концу весны таких турникетов станет больше.
«Мы продолжим оснащать турникеты в метро ридерами для бесконтактных платежей. По количеству таких турникетов Москва – первая в мире. Оплатить проезд с помощью бесконтактной технологии быстрее, чем купить билет в кассе без очереди, а затем дойти до турникета», – цитирует главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Лискутова сетевое издание m24.ru.
По подсчетам специалистов, терминалы бесконтактной оплаты помогут сэкономить пассажирам до восьми минут в часы-пик.
Добавим, что подобные турникеты есть так же и на станциях Московского центрального кольца, передает телеканал «360».
ИСТОЧНИК KP.RU