В московском метро установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда

СЕГОДНЯ 14:21 2019-03-20T14:21:07+03:00

Пройти в метро теперь можно по банковской карте Фото: Михаил ФРОЛОВ

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На всех станция столичного метро появились терминалы бесконтактной оплаты проезда. Теперь, чтобы попасть в подземку не обязательно покупать проездной, можно просто расплатиться картой или телефоном.

В зависимости от популярности станций в вестибюлях установили один или два терминала с возможностью бесконтактной оплаты. Однако уже к концу весны таких турникетов станет больше.

«Мы продолжим оснащать турникеты в метро ридерами для бесконтактных платежей. По количеству таких турникетов Москва – первая в мире. Оплатить проезд с помощью бесконтактной технологии быстрее, чем купить билет в кассе без очереди, а затем дойти до турникета», – цитирует главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Лискутова сетевое издание m24.ru.

По подсчетам специалистов, терминалы бесконтактной оплаты помогут сэкономить пассажирам до восьми минут в часы-пик.

Добавим, что подобные турникеты есть так же и на станциях Московского центрального кольца, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU