Один человек погиб в столкновении пяти машин в Москве
На севере Москвы в ночь на 21 марта произошла крупная авария. Столкнулись сразу пять автомобилей, в результате один человек погиб.
На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что автомобили раскидало на разные стороны проезжей части. Можно рассмотреть машину марки Ford и «Ладу». У одного из авто помята вся правая пассажирская сторона, повреждена дверь и разбито стекло.
Людей из автомобилей помогали извлекать сами участники ДТП. Известно, что один человек погиб, а еще двоих с места происшествия госпитализировали в больницу. В обстоятельствах разбираются сотрудники полиции, по предварительным данным виновник происшествия был пьян, сообщает Пятый канал.
В Москве на улице Вавилова произошло дтп с участием нескольких автомобилей.
Накануне в столице произошла еще одна авария, в которой погиб человек. На юго-востоке Москвы у дома №2 по улице Угрешская столкнулись грузовик и инкассаторская машина. В результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.
В Москве, на улице Угрешской произошло лобовое столкновение инкассаторской Газели и грузовика.
ИСТОЧНИК KP.RU