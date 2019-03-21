2019-03-21T08:42:52+03:00
Происшествия

Один человек погиб в столкновении пяти машин в Москве

Авария произошла ночью на севере столицы [видео]
Елена АКИМОВА
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Сразу пять автомобилей столкнулись в МосквеСразу пять автомобилей столкнулись в Москве
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На севере Москвы в ночь на 21 марта произошла крупная авария. Столкнулись сразу пять автомобилей, в результате один человек погиб.

На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что автомобили раскидало на разные стороны проезжей части. Можно рассмотреть машину марки Ford и «Ладу». У одного из авто помята вся правая пассажирская сторона, повреждена дверь и разбито стекло.

Людей из автомобилей помогали извлекать сами участники ДТП. Известно, что один человек погиб, а еще двоих с места происшествия госпитализировали в больницу. В обстоятельствах разбираются сотрудники полиции, по предварительным данным виновник происшествия был пьян, сообщает Пятый канал.

В Москве на улице Вавилова произошло дтп с участием нескольких автомобилей.

Накануне в столице произошла еще одна авария, в которой погиб человек. На юго-востоке Москвы у дома №2 по улице Угрешская столкнулись грузовик и инкассаторская машина. В результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.

В Москве, на улице Угрешской произошло лобовое столкновение инкассаторской Газели и грузовика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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