Пригородные электрички перейдут на летнее расписание с 31 марта

СЕГОДНЯ 14:35 2019-03-21T14:35:04+03:00

С 31 марта пригородные поезда будут курсировать по летнему расписанию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

График изменится в связи с началом дачного сезона

Изменить размер текста: A A

Московская железная дорога (МЖД) перейдет на летнее расписание с 31 марта 2019 года. Изменения затронут Горьковское, Казанское, Киевское, Павелецкое, Рижское и Савеловское направления МЖД.

Сообщается, что в рамках нового расписания на указанных направлениях будут запущены 19 дополнительных поездов. Кроме того на лето будут продлены маршруты 12 электричек.

Изменение расписания пригородных поездов связано с началом дачного сезона. Теперь электрички будут подстраиваться под пассажиров, которые хотят провести выходные за городом.

«Диспетчеры Московской железной дороги проработали расписание дополнительных электричек таким образом, что их назначение не повлияет на график уже курсирующих пригородных поездов», – цитирует сообщение пресс-службы МЖД сетевое издание m24.ru.

Добавим, что накануне стало известно об обновлении приложения Центральной пригородной пассажирской компании для iOS. Благодаря этому пассажиры получили возможность покупать билеты прямо с мобильного, пишет РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU