В Химках появятся «умные повороты»

СЕГОДНЯ 18:43 2019-03-21T18:43:59+03:00

Их нарисуют на городских дорогах, чтобы сократить время проезда на перекрестках

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В подмосковных Химках появятся «умные повороты». На дороги нанесут специальную разметку, которая позволит сократить время проезда сложных перекрестков. Планируется, что после введения новой схемы движения водители будут тратить в три раза меньше времени, чтобы проехать перекресток.

Всего водители увидят семь поворотов, где будет по-другому отрегулировано движение. То есть, в каждом городском районе постараются улучшить дорожную ситуацию, отметили в городской пресс-службе.

А еще изменения затронут движение автобусов и маршрутных такси. Чтобы общественный транспорт не блокировал полосу движения при высадке и посадке пассажиров, в течении года на остановках сделают заездные карманы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Бороться с пробками призвано еще одно нововведение - новая желтая разметка, в народе называемая "вафельной". Она была официально внесена в Правила дорожного движения, изменения вступили в силу 28 апреля 2018 года. Теперь в случае, если во время затора автомобилист заехал на эту зону и создал помехи другим участникам движения, ему будет грозить штраф в размере тысячи рублей. При этом какой в этот момент горел свет - красный, желтый или зеленый - совсем неважно.

ИСТОЧНИК KP.RU