Высокоэффективную вакцину от туберкулеза скоро начнут применять в Москве
Москва станет первым российским городом, в котором готовы использовать новую вакцину от туберкулеза. Перспективный препарат показал высокую эффективность и уже переходит на второй этап клинических исследований.
"Она [вакцина] прошла полностью этап доклинических исследований, первый этап клинических исследований и я думаю, в этом году мы закончим и второй этап клинических исследований, у нас с вами будет новая вакцина для взрослых людей. Ее разработкой занимаются специалисты из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи." - цитирует ТАСС замминистра здравоохранения РФ Татьяну Яковлеву
Проектом создания вакцины уже заинтересовались несколько иностранных фармацевтических фирм, по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, получены заявки из нескольких стран с предложением подключиться ко второй фазе исследований.
Особенность и польза новой вакцины заключается в полном восстановлении иммунной памяти старой и менее эффективной вакцины БЦЖ, благодаря этому ее эффективность ощутимо повышается и поможет защитить организм от заболевания даже во взрослом возрасте.
ИСТОЧНИК KP.RU