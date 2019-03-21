Высокоэффективную вакцину от туберкулеза скоро начнут применять в Москве

СЕГОДНЯ 21:26 2019-03-21T21:26:01+03:00

В столице за прошедший год заболеваемость этой инфекцией снизилась почти на 12%

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Москва станет первым российским городом, в котором готовы использовать новую вакцину от туберкулеза. Перспективный препарат показал высокую эффективность и уже переходит на второй этап клинических исследований.

"Она [вакцина] прошла полностью этап доклинических исследований, первый этап клинических исследований и я думаю, в этом году мы закончим и второй этап клинических исследований, у нас с вами будет новая вакцина для взрослых людей. Ее разработкой занимаются специалисты из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи." - цитирует ТАСС замминистра здравоохранения РФ Татьяну Яковлеву

Проектом создания вакцины уже заинтересовались несколько иностранных фармацевтических фирм, по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, получены заявки из нескольких стран с предложением подключиться ко второй фазе исследований.

Особенность и польза новой вакцины заключается в полном восстановлении иммунной памяти старой и менее эффективной вакцины БЦЖ, благодаря этому ее эффективность ощутимо повышается и поможет защитить организм от заболевания даже во взрослом возрасте.

ИСТОЧНИК KP.RU