В Подмосковье задержали мужчину, разгуливающего по улице с пистолетом

СЕГОДНЯ 08:53 2019-03-22T08:53:53+03:00

В Подмосковье мужчина разгуливал по улице с пистолетом Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Подмосковном Ступино полицейские задержали мужчину, разгуливающего по улице с пистолетом. Местный житель вышел на улицу с оружием и несколько раз направлял его на прохожих. Теперь разбираться с хулиганом будут стражи порядка.

О подозрительном мужчине, которые держит в руках пистолет, сообщили на «02» прохожие.

- Я видела, как этот нетрезвый человек перезаряжал пистолет, направлял в сторону прохожих. Нам стало очень страшно, но мы тихонько проследили за ним до его дома и вызвали полицию, - рассказала одна из очевидец Екатерина Л.

Полицейские застали мужчину дома. Пистолет обнаружился там же. К тому же задержанный оказался пьян. Теперь ему грозит наказание, как минимум за нарушение общественного покоя, сообщает интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сайт kp.ru рассказывал, что неожиданным происшествием началась рабочая неделя для сотрудников петербургского роддома номер 9, расположенного в Московском районе города. Ранним утром в понедельник в приемный покой забежал мужчина с окровавленным лицом.

В Ступино задержали мужчину с пистолетом.

ИСТОЧНИК KP.RU