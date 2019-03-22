В Подмосковье задержали мужчину, разгуливающего по улице с пистолетом
В Подмосковном Ступино полицейские задержали мужчину, разгуливающего по улице с пистолетом. Местный житель вышел на улицу с оружием и несколько раз направлял его на прохожих. Теперь разбираться с хулиганом будут стражи порядка.
О подозрительном мужчине, которые держит в руках пистолет, сообщили на «02» прохожие.
- Я видела, как этот нетрезвый человек перезаряжал пистолет, направлял в сторону прохожих. Нам стало очень страшно, но мы тихонько проследили за ним до его дома и вызвали полицию, - рассказала одна из очевидец Екатерина Л.
Полицейские застали мужчину дома. Пистолет обнаружился там же. К тому же задержанный оказался пьян. Теперь ему грозит наказание, как минимум за нарушение общественного покоя, сообщает интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Сайт kp.ru рассказывал, что неожиданным происшествием началась рабочая неделя для сотрудников петербургского роддома номер 9, расположенного в Московском районе города. Ранним утром в понедельник в приемный покой забежал мужчина с окровавленным лицом.
В Ступино задержали мужчину с пистолетом.
ИСТОЧНИК KP.RU