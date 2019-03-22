Весенний снегопад и гололед задержит водителей в многокилометровых пробках

СЕГОДНЯ 12:17 2019-03-22T12:17:38+03:00

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На столицу обрушилась настоящая зима. Еще вчера было относительно тепло, а дорожки начали высыхать от луж, и вот снова снегопады. Осадки с самого утра, а виной всему североатлантический циклон, который накрыл московский регион. Даже синоптики отмечают, что данная температура больше свойственна концу ноября – началу декабря.

Пик ненастья придется на середину дня, а уже ближе к вечеру ударит мороз. Он будет не сильный, но даже этого окажется достаточной, чтобы на дорогах образовался гололед и, как следствие, многокилометровые пробки. Проблемы на многих магистралях, ведущих в область, наблюдаются ежедневно, даже при хорошей погоде. Так что говорить про то, чтобы попасть в пятничный час пик домой пораньше не приходится.

Пока же температура в столице около +3. Мокрый снег и сильный ветер совсем не дают почувствовать плюсовую погоду. Лучше не выходить без особой нужды на улицу и отказаться от использования личного транспорта, отдав предпочтение общественному.

Ожидается, что за сутки выпадет четверть месячной нормы осадков, пишет сайт Дни.ру.

Сайт kp.ru писал, что в ночь на субботу, 23 марта, воздух остынет до 0…+2 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток в городе возможны лишь небольшие осадки. Между тем метеорологи предупреждают о гололедице.

А вот настоящая весна, с теплом, первыми цветами и зеленой листвой придет в столицу ближе к середине апреля. Ожидается, что к этому времени столбики термометров традиционно поднимутся до 13-15 градусов тепла, а с городских улиц полностью исчезнут сугробы.

ИСТОЧНИК KP.RU