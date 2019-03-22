Участок красной ветки метро закроют с 30 марта по 5 апреля

СЕГОДНЯ 13:32 2019-03-22T13:32:11+03:00

В Москве на несколько дней перекроют участок красной ветки метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Для завершения строительства Большой кольцевой линии метро в Москве с 30 марта по 5 апреля снова будет закрыт участок Сокольнической линии. Несколько дней пассажиры не смогут попасть на станции «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».

«В этот период движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская», в обычном режиме линия возобновит работу 6 апреля с открытием метро», — цитирует сообщение пресс-службы Московского метрополитена РИАМО.

В период ремонта пассажирам предлагают воспользоваться объездными путями или наземным транспортом. Во время закрытия станций метро будут курсировать бесплатные автобусы КМ. Они будут курсировать между всеми закрытыми станциями, передает сетевое издание m24.ru.

Добавим, что на новом участке Большой кольцевой линии появятся станции «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная».

ИСТОЧНИК KP.RU