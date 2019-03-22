Столичное метро не дойдет до Домодедово

СЕГОДНЯ 15:24 2019-03-22T15:24:41+03:00

В мэрии Москвы отметили, что не видят смысла в строительстве станции у терминала аэропорта

Изменить размер текста: A A

Столичная подземка не дорастет до аэропорта Домодедово. Власти решили, что нецелесообразно строить ветку до воздушной гавани.

Московское метро растет быстрыми темпами, ежегодно открываются новые станции. Многие надеялись, что ветка метрополитена дотянется до аэропорта Домодедово. Тогда можно было бы добираться до аэровокзала под землей. Но столичные власти решили, что это нецелесообразно.

Пассажиропоток обеспечивает существующий железнодорожный транспорт. Он вполне перекрывает все потребности. Тем более в недалеком будущем планируют усовершенствовать железнодорожное сообщение. Об этом решении сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Зато в другом аэропорту может появиться станция метрополитена. Линия проведут до Внуково. Ее протяженность составит 5,2 километра и по пути появятся две остановки: Пыхтино и Внуково, сообщает сайт argumenti.ru.

Сайт kp.ru писал, что до конца года власти Москвы планируют открыть для пассажиров 8 новых станций метрополитена. Совсем скоро на карте городской подземки появятся 4 новые станции Сокольнической линии. Красная ветка будет продлена от "Саларьево" до "Столбово".

ИСТОЧНИК KP.RU