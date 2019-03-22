2019-03-22T15:24:41+03:00
Общество

Столичное метро не дойдет до Домодедово

В мэрии Москвы отметили, что не видят смысла в строительстве станции у терминала аэропорта
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Московское метро не дойдет до аэропорта ДомодедовоМосковское метро не дойдет до аэропорта ДомодедовоФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Столичная подземка не дорастет до аэропорта Домодедово. Власти решили, что нецелесообразно строить ветку до воздушной гавани.

Московское метро растет быстрыми темпами, ежегодно открываются новые станции. Многие надеялись, что ветка метрополитена дотянется до аэропорта Домодедово. Тогда можно было бы добираться до аэровокзала под землей. Но столичные власти решили, что это нецелесообразно.

Пассажиропоток обеспечивает существующий железнодорожный транспорт. Он вполне перекрывает все потребности. Тем более в недалеком будущем планируют усовершенствовать железнодорожное сообщение. Об этом решении сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Зато в другом аэропорту может появиться станция метрополитена. Линия проведут до Внуково. Ее протяженность составит 5,2 километра и по пути появятся две остановки: Пыхтино и Внуково, сообщает сайт argumenti.ru.

Сайт kp.ru писал, что до конца года власти Москвы планируют открыть для пассажиров 8 новых станций метрополитена. Совсем скоро на карте городской подземки появятся 4 новые станции Сокольнической линии. Красная ветка будет продлена от "Саларьево" до "Столбово".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Участок красной ветки метро закроют с 30 марта по 5 апреля
Весенний снегопад и гололед задержит водителей в многокилометровых пробках
В Подмосковье задержали мужчину, разгуливающего по улице с пистолетом
Высокоэффективную вакцину от туберкулеза скоро начнут применять в Москве
В Химках появятся «умные повороты»
Пригородные электрички перейдут на летнее расписание с 31 марта
Один человек погиб в столкновении пяти машин в Москве
В московском метро установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда
В Подмосковье найден тайник с 35 кг взрывчатки и 100 гранатометами
В Москве бизнесмена осудили на 2,5 года за гибель 12 человек
В Москве построят восемь новых станций метро до конца года
Серийного автоугонщика задержали в Подмосковье
Столичным водителям рекомендуют пока не переходить на летнюю резину
В Москве зафиксировали самый теплый день весны
В Подмосковье сразу две школы эвакуировали из-за сообщения о минировании