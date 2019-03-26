Именинники и молодожены смогут бесплатно посетить экспозиции ВДНХ

СЕГОДНЯ 14:08 2019-03-26T14:08:29+03:00

Льготный вход будет действовать только в день праздника

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Часть экспозиций на ВДНХ стали бесплатными для именинников и молодоженов. Теперь в день рождения или в день свадьбы москвичи получат возможность свободно посетить экспозиции в интерактивном музейном комплексе «Буран», а также в павильонах «Рабочий и колхозница», «Гидрометеорология» и «Карелия».

Сообщается, что именинники смогут провести с собой в музей бесплатно еще одного человека. Для входа им нужно будет предъявить паспорт для подтверждения даты рождения. А вот молодоженам придется захватить с собой еще и свидетельство о заключении брака.

По мнению заместителя мэра города Натальи Сергуниной, бесплатный вход в музеи станет приятным дополнением к таким праздникам.

«Преобразившаяся выставка – значимая часть культурного пространства Москвы. Она открывает много новых возможностей для активного отдыха, занятий спортом, творчества, дополнительного образования», – цитирует слова Сергуниной сетевое издание m24.ru.

Отмечается, что участвующие в акции временные экспозиции будет периодически меняться. Например, сейчас на ВДНХ можно посетить художественную или модную выставку, а уже летом здесь будет представлена новая экспозиция в павильоне «Карелия», передает РИАМО со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU