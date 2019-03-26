2019-03-26T15:51:00+03:00
Общество

В Москве появится дрон-спасатель

Он будет следить за безопасностью на городских пляжах в летний сезон
Елена АКИМОВА
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Беспилотники будут работать на московских пляжахБеспилотники будут работать на московских пляжахФото: Александр ГЛУЗ
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В Москве появится дрон-спасатель. Беспилотник не только проследит за порядком с высоты, но и при необходимости скинет утопающему спасательной жилет. Беспилотник будет на страже весь купальный сезон и сдаст вахту только с наступлением первых заморозков. Тестировать нового «сотрудника» будут в Московской городской поисково-спасательной службе (МГПСС).

Дрон A6 PLUS с дополнительными модулями уже испытывается, и специалисты отмечают, что такой спасатель оправдывает все надежды: он умеет громко разговаривать, так как оснащен хорошим динамиком, а еще снимает все происходящее на камеру и при необходимости включает световые маячки.

Примерная стоимость аппарата такого класса в районе 1,7 млн рублей в зависимости от комплектации дополнительным оборудованием.

Дрон будет патрулировать заранее заданный маршрут и выявлять опасные ситуации. А человек, который контролирует полет, сможет видеть все происходящее на мониторе. Стоит руководителю дать команду, и машина сбросит утопающему спасательный жилет, который раскрывается при ударе о воду. В тоже время на место происшествия будет отправлен патрульный катер.

Еще одна положительная функция – это возможность оценить ситуацию с высоты. Например, если беспилотник заметил детей, которые играют у воды без присмотра взрослых, то через громкоговоритель можно будет привлечь внимание к ситуации.

Сейчас специальный дрон-спасатель базируется на станции в Серебряном Бору. В маршрут его следования будут входить пляжи в округе и в Строгинской пойме. Чтобы перекрыть все зоны отдыха столицы, нужно еще два-три подобных беспилотника, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru рассказывал, что за порядком на дорогах будут следить дроны. Робототехника уже очень скоро будет следить за московскими дорогами. Кружить в небе столицы будут 20 беспилотников, которые сейчас закупает столичный Центр организации дорожного движения. Ожидается, что дроны начнут работать уже в конце декабря. Надежды на них возлагают самые оптимистичные. Они и угонщиков помогут ловить, и город от пробок спасут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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