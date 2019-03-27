2019-03-27T14:49:49+03:00
Москва

За восемь лет в Москве число многодетных семей выросло в два раза

Сейчас в городе проживает свыше 140 тысяч семей с 3 и более детьми
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве увеличилось количество многодетных семейВ Москве увеличилось количество многодетных семейФото: Евгения ГУСЕВА
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За последние восемь лет число многодетных семей в Москве выросло более чем в два раза. В настоящее время в городе проживают свыше 142 тысяч семей с тремя и более детьми.

В столичном правительстве отметили, что город оказывает значительную поддержку таким семьям. В частности, каждая многодетная семья ежемесячно получает компенсацию на возмещение расходов по оплате жилья и услуг ЖКХ, а также за пользование телефоном. Кроме того родители школьников получают деньги на приобретение школьной формы. А семьям с пятью и более детьми средства выделяются и на обычную одежду, игрушки, а также другие непродовольственные товары, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.

Кроме того, отмечается, что с 2013 по 2018 год число многодетных семей в Московской области также увеличилось почти вдвое. В настоящее время в регионе проживает почти 76 тысяч многодетных семей. По словам заместителя министра социального развития Московской области Надежды Боос, ежегодно числе многодетных семей в Подмосковье увеличивается примерно на 14%, пишет РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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