2019-03-27T15:53:15+03:00
Москва

В Москве погибла школьница, которую мать застала с молодым человеком

Девушке было всего 13 лет
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве при падении с высоты погибла школьницаВ Москве при падении с высоты погибла школьницаФото: Александр ГЛУЗ
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В Москве семиклассница погибла после падения с большой высоты. Девушка находилась в квартире с мамой, однако женщина не видела, как произошла трагедия.

Сообщается, что утром в среду, 27 марта, родители школьницы как обычно ушли на работу, а она осталась дома, поскольку ждала перевода в другую школу. Однако когда мать попыталась дозвониться до дочери, трубку никто не брал.

Взволнованная женщина приехала домой и обнаружила свою дочь в компании молодого человека 18 лет. Пара была знакома несколько лет и неплохо общалась. Молодежь начала убеждать взволнованную мать, что между ними не было интимной близости, однако женщина настояла, чтобы молодой человек ушел.

После этого девочка осталась у себя в комнате, а ее мать отправилась на кухню. Однако спустя некоторое время женщина услышала, что телефон дочери звонит, а потом раздался непонятный шум.

Когда несчастная мать вбежала в комнату она увидела открытое окно, а внизу на улице свою дочь. Женщина вызвала «скорую», врачи госпитализировали девочку, однако спустя пару часов в больнице она умерла, пишет сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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