Электричка сбила насмерть мужчину в Балашихе
В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину в городском округе Балашиха. Инцидент произошел в среду, 27 марта, рядом со станцией «Салтыковская». Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
Сообщается, что молодой человек переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и не успел покинуть дорогу перед приближающимся поездом.
«На железнодорожной станции «Салтыковская» Горьковского направления смертельно травмирован электропоездом сообщением Орехово-Зуево – Москва 27-летний молодой человек, переходивший пути в неустановленном месте», – цитирует сообщение пресс-службы ведомства РИАМО.
Прибывшие на место ЧП врачи смогли лишь констатировать гибель пешехода.
Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники транспортной полиции. Им предстоит установить, причины и обстоятельства произошедшего, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU