Электричка сбила насмерть мужчину в Балашихе

СЕГОДНЯ 17:27 2019-03-27T17:27:06+03:00

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В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину в городском округе Балашиха. Инцидент произошел в среду, 27 марта, рядом со станцией «Салтыковская». Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Сообщается, что молодой человек переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и не успел покинуть дорогу перед приближающимся поездом.

«На железнодорожной станции «Салтыковская» Горьковского направления смертельно травмирован электропоездом сообщением Орехово-Зуево – Москва 27-летний молодой человек, переходивший пути в неустановленном месте», – цитирует сообщение пресс-службы ведомства РИАМО.

Прибывшие на место ЧП врачи смогли лишь констатировать гибель пешехода.

Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники транспортной полиции. Им предстоит установить, причины и обстоятельства произошедшего, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU