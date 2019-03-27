2019-03-27T18:07:01+03:00
Общество

Проект рекультивации полигона «Левобережный» будет готов к концу года

За 40 лет работы полигона там накопилось более девяти миллионов тонн отходов
Елена АКИМОВА
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Документы для рекультивации мусорного полигона "Левобережный" будут готовы уже к концу 2019 годаДокументы для рекультивации мусорного полигона "Левобережный" будут готовы уже к концу 2019 годаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Проект рекультивации мусорного полигона «Левобережный» будет готов к концу 2019 года. Такие сроки назвали в правительстве Московской области.

За 40 лет работы полигона там накопилось более девяти миллионов тонн отходов. Сегодня решается вопрос, как справиться с этой проблемой. Вокруг территории отмечается большое скопление птиц и возможны выбросы свалочного газа. Особенно опасно то, что рядом аэропорт Шереметьево и жилые районы.

В ближайшие два-три месяца планируют провести мониторинговые мероприятия, замеры загазованности, исследования почв и воды. Еще столько же займут работы по оценке ситуации: есть ли угроза возгорания, каковы объемы свалочного газа и фильтрата.

К концу года будет подготовлен проект на рекультивацию, которые будет финансироваться совместно федеральным бюджетом и бюджетом Московской области: 54% и 46% соответственно, сообщает телеканал «360».

Сайт kp.ru писал, что в топе главных локальных экологических проблем то и дело всплывает проблема старых полигонов. За 30 - 40 лет свалки превратились не столько в гигантские мусорные ямы, сколько в большие мусорные холмы. Города, в окрестностях которых когда-то были заложены эти самые полигоны, расширили свои границы. И вот когда жилые районы подошли к заборам свалок, возникли проблемы. Одна из главных - жуткий запах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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