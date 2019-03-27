Жительница Подмосковья грабила стариков в домах пенсионеров

СЕГОДНЯ 18:34 2019-03-27T18:34:00+03:00

В Пензе задержана москвичка, которая украла у стариков почти полмиллиона рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Пензе полицейские задержали жительницу Московской области, которая промышлял кражами у пенсионеров. Мошенница приходила к старикам, которые живут в доме пожилого человека, и представлялась социальным работником или знакомой родственников.

В каждом случае рассказывалась своя легенда: иногда были нужны деньги на лекарство для самого пенсионера или оформление бумаг, а порой сбережения просили прислать дальние родственники.

В итоге за несколько месяцев, а промышляла такими заработками женщина с сентября 2018 года по февраль 2019-го, она заработала почти полмиллиона рублей.

Задержали мошенницу во время очередного ее «рейда». Теперь женщине грозит серьезное наказание, пишет сайт Дни.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU