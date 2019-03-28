2019-03-28T12:38:10+03:00
Москва

В Москве началась подготовка к строительству станции метро «Зюзино»

Она соединит «Каховскую» линию с БКЛ
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве появится станция метро "Зюзино"В Москве появится станция метро "Зюзино"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве стартовала подготовка к строительству станции «Зюзино» на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ). Это произошло после успешного завершения проходки правого перегонного тоннеля от станции «Каховская» до «Зюзино». Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Тоннелепроходческий комплекс «Роза», стартовавший в октябре прошлого года, завершил прокладку тоннеля протяженностью почти 1 километр от станции «Каховская» до станции «Зюзино». Строительство тоннеля велось под улицей Каховка в условиях плотной городской застройки при обилии инженерных коммуникаций», – цитирует сообщение заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина РИАМО.

Чиновник добавил, что на площадке станции «Зюзино» уже огорожена территория под строительство, а рабочие приступили к устройству ограждающих конструкций котлована для строительства станционного комплекса, передает сетевое издание m24.ru.

Отмечается, что на указанном участке продолжаются подготовительные работы к реконструкции «Каховской» линии, которая будет присоединена к БКЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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