Станцию метро «Каховская» закроют на пару лет

СЕГОДНЯ 14:50 2019-03-28T14:50:58+03:00

Поезда будут следовать по данному маршруту без остановки уже с 30 марта

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Станцию московского метро «Каховская» закроют с 30 марта. Поезда будет следовать данным направлением без остановки на протяжении двух лет.

Дело в том, что станцию реконструируют и вернут пассажирам уже в составе Большой кольцевой линии. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

За это время будут отремонтированы путевые стены и платформы, а между «Каховской» и «Севастопольской» построят дополнительный переход. Движение между «Каширской» и «Варшавской» остановлено не будет, но во время второй части поезда проследуют с увеличенным интервалом.

К 2020 году будут открыты южный и юго-западный участки БКЛ. В состав войдут станции «Зюзино», «Воронцовская», «Улица Новаторов». А к юго-западному участку присоединят перегоны от «Проспекта Вернадского», «Мичуринского проспекта» и «Аминьевского шоссе», сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU