2019-03-28T16:26:12+03:00
Происшествия

Шестьдесят килограммов черной икры попытались провезти пассажиры в Шереметьево

Незадекларированный груз привезли из Пекина
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Шереметьево задержали пассажиров. которые попытались провезти черную икру на 6,5 млнВ Шереметьево задержали пассажиров. которые попытались провезти черную икру на 6,5 млнФото: Михаил ФРОЛОВ
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Пассажиры в аэропорту Шереметьево попытались провезти в Москву шестьдесят килограммов черной икры. Они убрали продукт в свой багаж и отправились по зеленому коридору. Об этом сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.

Сообщается, что два гражданина Китая с незадекларированным дорогостоящим грузом прибыли в Россию из Пекина. В их чемоданах было найдено девяносто пластиковых контейнеров с черной икрой. Продукт у нарушителей был изъят.

Как позже показала экспертиза, общая стоимость обнаруженной икры превышала шесть с половиной миллионов рублей, передает интернет издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, что ранее на этой неделе сайт kp.ru сообщил о гражданине Ирана, который попытался провезти в Москву подвеску с 56 бриллиантами. Этого нарушителя служба пограничного досмотра задержала в аэропорту Домодедово. Он также незадекларировал дорогостоящий груз и отправился с ним по зеленому коридору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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