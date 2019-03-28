На месте мусорного полигона «Левобережный» сделают парк или горнолыжный склон

СЕГОДНЯ 18:39 2019-03-28T18:39:51+03:00

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На месте полигона «Левобережный» появится парк или горнолыжный склон. Об этом рассказали местные власти. Решить судьбу территории предлагают местным жителям.

В ближайшее время начнется обследование свалки в Химках. Специалисты выяснят сколько свалочного газа скопилось в горах мусора и разработают проект, как лучше провести рекультивацию полигона. Все эти работы займут несколько месяцев. Планируется, что уже к концу года план будет полностью утвержден и направлен на согласование финансовых вопросов.

Деньги выделят из бюджета Московской области и федеральной казны. Ликвидация полигона, где скопилось более девяти миллионов тонн отходов, займет несколько лет. В дальнейшем на месте свалки развернут социальный проект.

В администрации Химок отметили, что пока есть два приоритетных проекта для реализации, но если жители поддержат какой-то иной вариант, то могут реализовать именно его, сообщает телеканал «360».

Сайт kp.ru писал, что вопрос ликвидации полигона стоит очень остро. В ближайшие два-три месяца планируют провести мониторинговые мероприятия, замеры загазованности, исследования почв и воды. Еще столько же займут работы по оценке ситуации: есть ли угроза возгорания, каковы объемы свалочного газа и фильтрата.

ИСТОЧНИК KP.RU