В апреле в Химках начнут строить автомобильный завод японской компании Hino Motors
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в эфире канала «360» рассказал о реализации крупных инвестиционных проектов на территории региона. В конце 2017 года Правительство Московской области и японская компания Hino Motors подписали соглашение о строительстве автомобильного завода в Химках. Hino Motors - «дочка» всемирно известного концерна Toyota, специализируется на выпуске грузовых машин малой и средней тоннажности. Такие машины сейчас покупают многие страны мира.
Hino Motors на данном этапе вложит в проект 17 миллионов долларов. Строительство развернется на участке в 5 гектар. На будущем заводе будет создано около 50 рабочих мест.
- Строительство завода Hino начнется в конце апреля, - рассказал в телеэфире Андрей Воробьёв. - 24 апреля меня пригласили на закладку первого камня, а уже через год должны выйти первые машины.
По словам губернатора, на первом этапе завод будет выпускать до 3 тысяч грузовиков в год.
- Но это только начало - есть дополнительные площадки для расширения производства. Высококачественные, признанные во всем мире среднетоннажные грузовики будут выпускаться в Подмосковье, в нашей стране - это очень важно.
ИСТОЧНИК KP.RU