В апреле в Химках начнут строить автомобильный завод японской компании Hino Motors

СЕГОДНЯ 11:14 2019-03-29T11:14:17+03:00

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в эфире канала «360» рассказал о реализации крупных инвестиционных проектов на территории региона.

Первые грузовики здесь планируют выпустить уже весной 2020 года

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в эфире канала «360» рассказал о реализации крупных инвестиционных проектов на территории региона. В конце 2017 года Правительство Московской области и японская компания Hino Motors подписали соглашение о строительстве автомобильного завода в Химках. Hino Motors - «дочка» всемирно известного концерна Toyota, специализируется на выпуске грузовых машин малой и средней тоннажности. Такие машины сейчас покупают многие страны мира.

Hino Motors на данном этапе вложит в проект 17 миллионов долларов. Строительство развернется на участке в 5 гектар. На будущем заводе будет создано около 50 рабочих мест.

- Строительство завода Hino начнется в конце апреля, - рассказал в телеэфире Андрей Воробьёв. - 24 апреля меня пригласили на закладку первого камня, а уже через год должны выйти первые машины.

По словам губернатора, на первом этапе завод будет выпускать до 3 тысяч грузовиков в год.

- Но это только начало - есть дополнительные площадки для расширения производства. Высококачественные, признанные во всем мире среднетоннажные грузовики будут выпускаться в Подмосковье, в нашей стране - это очень важно.

ИСТОЧНИК KP.RU