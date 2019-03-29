2019-03-29T11:14:17+03:00
Общество

В апреле в Химках начнут строить автомобильный завод японской компании Hino Motors

Первые грузовики здесь планируют выпустить уже весной 2020 года
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Поделиться:
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в эфире канала «360» рассказал о реализации крупных инвестиционных проектов на территории региона.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в эфире канала «360» рассказал о реализации крупных инвестиционных проектов на территории региона.
Изменить размер текста:

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в эфире канала «360» рассказал о реализации крупных инвестиционных проектов на территории региона. В конце 2017 года Правительство Московской области и японская компания Hino Motors подписали соглашение о строительстве автомобильного завода в Химках. Hino Motors - «дочка» всемирно известного концерна Toyota, специализируется на выпуске грузовых машин малой и средней тоннажности. Такие машины сейчас покупают многие страны мира.

Hino Motors на данном этапе вложит в проект 17 миллионов долларов. Строительство развернется на участке в 5 гектар. На будущем заводе будет создано около 50 рабочих мест.

- Строительство завода Hino начнется в конце апреля, - рассказал в телеэфире Андрей Воробьёв. - 24 апреля меня пригласили на закладку первого камня, а уже через год должны выйти первые машины.

По словам губернатора, на первом этапе завод будет выпускать до 3 тысяч грузовиков в год.

- Но это только начало - есть дополнительные площадки для расширения производства. Высококачественные, признанные во всем мире среднетоннажные грузовики будут выпускаться в Подмосковье, в нашей стране - это очень важно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве музеи начнут работать бесплатно каждую третью неделю месяца
В роддомах Московской области мамочкам будут выдавать наборы «Я родился в Подмосковье»
На месте мусорного полигона «Левобережный» сделают парк или горнолыжный склон
«Вторичка» в Москве прибавила в цене за последний месяц
Шестьдесят килограммов черной икры попытались провезти пассажиры в Шереметьево
Станцию метро «Каховская» закроют на пару лет
В Москве началась подготовка к строительству станции метро «Зюзино»
Жительница Подмосковья грабила стариков в домах пенсионеров
Проект рекультивации полигона «Левобережный» будет готов к концу года
Электричка сбила насмерть мужчину в Балашихе
В Москве погибла школьница, которую мать застала с молодым человеком
За восемь лет в Москве число многодетных семей выросло в два раза